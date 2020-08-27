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МИД попросил милицию усилить охрану посольства Ливии
27.08.2020 16:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси обратилось в МВД республики с просьбой усилить охрану ливийского посольства в Минске, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Утром 27 августа около 30 человек перелезли через забор и
"МИД обратился в МВД с просьбой об усилении охраны общественного порядка в районе ливийской дипмиссии", – сказали в ведомстве.
Там также отметили, что до старших дипломатов посольства довели информацию об ответственности за создание угрозы общественному порядку и призвали стороны решать все спорные вопросы путем переговоров.
Конфликт между сторонниками Правительства национального согласия, проживающими в Беларуси, и посольством длится уже в течение двух месяцев. В четверг была предпринята уже вторая попытка штурма здания. Приверженцы ПНС хотят, чтобы временный поверенный в делах Ливии в Беларуси Мухаммад Истейта покинул посольство и передал его им.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА – Египет и ОАЭ.
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Внешнеполитическое ведомство уведомило стороны конфликта, что к ним могут быть применены меры ответственности за создание угрозы общественному порядку.
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