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Пешеход погиб под колесами фуры в Лепельском районе

27.08.2020 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Мужчина-пешеход получил смертельные травмы в результате наезда большегрузного автомобиля в Лепельском районе, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

© Photo : ГАИ Минской области
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Авария произошла около четырех часов утра в четверг 27 августа на 145-м  километре дороги, соединяющей Минск и Витебск.

"Водитель, управляя автомобилем DAF, совершил наезд на двигавшегося по краю проезжей части 47-летнего пешехода", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что пострадавший от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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От полученных тяжелых травм 47-летний мужчина скончался на месте, по факту его гибели милиция проводит проверку.
 
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