Пешеход погиб под колесами фуры в Лепельском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Мужчина-пешеход получил смертельные травмы в результате наезда большегрузного автомобиля в Лепельском районе, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

Авария произошла около четырех часов утра в четверг 27 августа на 145-м километре дороги, соединяющей Минск и Витебск.

"Водитель, управляя автомобилем DAF, совершил наезд на двигавшегося по краю проезжей части 47-летнего пешехода", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что пострадавший от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.