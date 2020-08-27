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Пешеход погиб под колесами фуры в Лепельском районе
27.08.2020 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Мужчина-пешеход получил смертельные травмы в результате наезда большегрузного автомобиля в Лепельском районе, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.
© Photo : ГАИ Минской области
Авария произошла около четырех часов утра в четверг 27 августа на 145-м километре дороги, соединяющей Минск и Витебск.
"Водитель, управляя автомобилем DAF, совершил наезд на двигавшегося по краю проезжей части 47-летнего пешехода", – сказали в ГАИ.
Там также отметили, что пострадавший от полученных травм скончался на месте.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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От полученных тяжелых травм 47-летний мужчина скончался на месте, по факту его гибели милиция проводит проверку.
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