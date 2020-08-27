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Группу журналистов задержали в центре Минска
27.08.2020 18:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Минска журналистов, которые собирались освещать протестную акцию возле Свято-Духово кафедрального собора.
Задержание было проведено на Площади свободы возле городской Ратуши.
По информации столичной милиции, представителей СМИ доставили в Октябрьский РУВД для установления личности.
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По информации столичной милиции, представителей СМИ доставили в Октябрьский РУВД для установления личности.
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