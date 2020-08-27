ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жуткая авария под Оршей: два человека погибли, один в больнице

27.08.2020 19:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Два человека погибли и один попал в больницу в результате аварии в Оршанском районе, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

© Photo : ГАИ Витебска
Авария в Россонском районе: пострадал 3-летний ребенок

ДТП произошло около 15:00 в четверг 27 августа на пятом километре дороги Андреевщина – граница Дубровенского района возле деревни Митьковщина.

"Водитель на автомобиле Volkswagen Passat не справился с управлением, совершил столкновение с автобусной остановкой и съехал в кювет", – сказали в ГАИ.

В инспекции также сообщили, что два пассажира машины погибли на месте, один был доставлен скорой в первую Оршанскую городскую больницу.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, личности погибших и госпитализированного устанавливааются.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло из-за того, что водитель легковушки во время движения не справился с управлением и врезался в остановочный пункт.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Группу журналистов задержали в центре Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

26.08.2020
Mir24.TV Belarus
27.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика