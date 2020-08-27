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Жуткая авария под Оршей: два человека погибли, один в больнице
27.08.2020 19:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Два человека погибли и один попал в больницу в результате аварии в Оршанском районе, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.
© Photo : ГАИ Витебска
ДТП произошло около 15:00 в четверг 27 августа на пятом километре дороги Андреевщина – граница Дубровенского района возле деревни Митьковщина.
"Водитель на автомобиле Volkswagen Passat не справился с управлением, совершил столкновение с автобусной остановкой и съехал в кювет", – сказали в ГАИ.
В инспекции также сообщили, что два пассажира машины погибли на месте, один был доставлен скорой в первую Оршанскую городскую больницу.
В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, личности погибших и госпитализированного устанавливааются.
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ДТП произошло из-за того, что водитель легковушки во время движения не справился с управлением и врезался в остановочный пункт.
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