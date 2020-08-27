Жуткая авария под Оршей: два человека погибли, один в больнице

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Два человека погибли и один попал в больницу в результате аварии в Оршанском районе, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

ДТП произошло около 15:00 в четверг 27 августа на пятом километре дороги Андреевщина – граница Дубровенского района возле деревни Митьковщина.

"Водитель на автомобиле Volkswagen Passat не справился с управлением, совершил столкновение с автобусной остановкой и съехал в кювет", – сказали в ГАИ.

В инспекции также сообщили, что два пассажира машины погибли на месте, один был доставлен скорой в первую Оршанскую городскую больницу.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, личности погибших и госпитализированного устанавливааются.