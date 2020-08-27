Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Количество жертв урагана "Лаура", который обрушился на штат Луизиана, увеличилось до четырех, сообщил телеканал WAFB9 со ссылкой на губернатора Джона Бэла Эдвардса.

Первой погибшей во время урагана в Луизиане стала 14-летняя девочка, на дом которой упало дерево.

По словам Эдвардса, все погибшие жили в трех разных округах штата, причиной их гибели стало падение деревьев.

Ураган "Лаура", которому была присвоена четвертая категория опасности , обрушился на территорию США в четверг. Скорость ветра в нем достигала 240 километров в час. На территории Луизианы ураган ослабел до второй категории.

Читайте также:

Шторм "Лаура" движется на Техас, как он выглядит из космоса – видео