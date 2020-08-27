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Четыре человека стали жертвами урагана "Лаура" в США

28.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Количество жертв урагана "Лаура", который  обрушился на штат Луизиана, увеличилось до четырех, сообщил телеканал WAFB9 со ссылкой на губернатора Джона Бэла Эдвардса.

© REUTERS / CIRA/NOAA
Ураган "Лаура" обрушился на США

Первой погибшей во время урагана в Луизиане стала 14-летняя девочка, на дом которой упало дерево.

По словам Эдвардса, все погибшие жили в трех разных округах штата, причиной их гибели стало падение деревьев.

Ураган "Лаура", которому была присвоена четвертая категория опасности, обрушился на территорию США в четверг. Скорость ветра в нем достигала 240 километров в час. На территории Луизианы ураган ослабел до второй категории.

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Теги: Минск
 
 
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Все погибшие жили в трех разных округах американского штата Луизиана, причиной их гибели стало падение деревьев.
 
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