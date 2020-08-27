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Четыре человека стали жертвами урагана "Лаура" в США
28.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 авг – Sputnik. Количество жертв урагана "Лаура", который обрушился на штат Луизиана, увеличилось до четырех, сообщил телеканал WAFB9 со ссылкой на губернатора Джона Бэла Эдвардса.
© REUTERS / CIRA/NOAA
Первой погибшей во время урагана в Луизиане стала 14-летняя девочка, на дом которой упало дерево.
По словам Эдвардса, все погибшие жили в трех разных округах штата, причиной их гибели стало падение деревьев.
Ураган "Лаура", которому была присвоена
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Все погибшие жили в трех разных округах американского штата Луизиана, причиной их гибели стало падение деревьев.
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