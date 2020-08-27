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Автобус с людьми обстреляли на трассе под Харьковом

28.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Два человека пострадали в результате обстрела микроавтобуса Mercedes на трассе под Харьковом, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Елену Баранник.

Об инциденте на трассе Киев – Харьков сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива. По его словам, в автобусе находились члены общественного движения "Патриоты – За жизнь".

В полиции позже раскрыли обстоятельства случившегося: неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса и обстреляли его из травматического оружия, после чего скрылись на своем автомобиле.

"Погибших и заложников нет, двое раненых – один в руку, второй – в ногу, предварительно, из травматического оружия. Они находятся в больнице", - сказала Баранник.

Позже замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полиция задержала людей, напавших на автобус.

"Сегодня на трассе Харьков-Киев произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что была задержана в Красноградском районе Харьковской области", - написал Геращенко в своем аккаунте в соцсети Facebook.

Украинские правоохранители завели дело по статье "хулиганство" из-за обстрела автобуса.

 
Теги: Минск
 
 
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Украинские правоохранители уже задержали людей, которые напали на автобус с членами общественного движения.
 
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