Соучредителя KYKY и The Village Александра Василевича задержали

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Белорусского бизнесмена и соучредителя сайтов KYKY и The Village Александра Василевича задержали, сообщила его супруга Надежда Зеленкова.

"Официально Саша задержан. Я дома, Aliaksandr Vasilevich не дома. У меня подписка о неразглашении, поэтому звонить мне бессмысленно, я ничего не могу вам сказать. Я, по правде, очень устала и простите, что сбрасываю ваши звонки. Завтра всем позвоню! По прошлому опыту ареста: не надо спрашивать, какие новости от Саши, я их не знаю. Всем спасибо и берегите себя",― написала она на своей странице в Facebook.

В четверг Александр Василевич был вызван на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Правоохранители провели обыск у него дома, в диджитал-агентстве его супруги Red Graphics и рекламном агентстве Vondel/Hepta. Sputnik не удалось уточнить основания для проведения допроса Василевича в департаменте.

Ранее бизнесмена уже задерживали , когда он подвала ходатайство о личном поручительстве за экс-директора Белгазпромбанка Виктора Бабарико для изменения ему меры пресечения. Тогда ему было назначено 14 суток ареста.

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