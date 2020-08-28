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Соучредителя KYKY и The Village Александра Василевича задержали
28.08.2020 10:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. Белорусского бизнесмена и соучредителя сайтов KYKY и The Village Александра Василевича задержали, сообщила его супруга Надежда Зеленкова.
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
"Официально Саша задержан. Я дома, Aliaksandr Vasilevich не дома. У меня подписка о неразглашении, поэтому звонить мне бессмысленно, я ничего не могу вам сказать. Я, по правде, очень устала и простите, что сбрасываю ваши звонки. Завтра всем позвоню! По прошлому опыту ареста: не надо спрашивать, какие новости от Саши, я их не знаю. Всем спасибо и берегите себя",― написала она на своей
В четверг Александр Василевич был вызван на
Ранее бизнесмена уже
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Бизнесмена вызвали на допрос в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, основания для проведения допроса пока не разглашаются.
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