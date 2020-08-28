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Соучредителя KYKY и The Village Александра Василевича задержали

28.08.2020 10:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Белорусского бизнесмена и соучредителя сайтов KYKY и The Village Александра Василевича задержали, сообщила его супруга Надежда Зеленкова. 

© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
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"Официально Саша задержан. Я дома, Aliaksandr Vasilevich не дома. У меня подписка о неразглашении, поэтому звонить мне бессмысленно, я ничего не могу вам сказать. Я, по правде, очень устала и простите, что сбрасываю ваши звонки. Завтра всем позвоню! По прошлому опыту ареста: не надо спрашивать, какие новости от Саши, я их не знаю. Всем спасибо и берегите себя",― написала она на своей странице в Facebook.

В четверг Александр Василевич был вызван на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Правоохранители провели обыск у него дома, в диджитал-агентстве его супруги Red Graphics и рекламном агентстве Vondel/Hepta. Sputnik не удалось уточнить основания для проведения допроса Василевича в департаменте.

Ранее бизнесмена уже задерживали, когда он подвала ходатайство о личном поручительстве за экс-директора Белгазпромбанка Виктора Бабарико для изменения ему меры пресечения. Тогда ему было назначено 14 суток ареста.

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Теги: Минск
 
 
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Бизнесмена вызвали на допрос в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, основания для проведения допроса пока не разглашаются.
 
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