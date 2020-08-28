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В Лидском районе молодой парень с оружием ограбил заправку - его нашли

28.08.2020 11:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лидском районе молодой парень совершил разбойной на заправке, угрожая кассиру оружием — оно попало на запись камеры видеонаблюдения. Об этом сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Разбойное нападение на заправку в Лидском районе было совершено 11 августа. Тогда ночью в торговое помещение ворвался мужчина с предметом, похожим на пистолет. Угрожая оружием, он забрал из кассы выручку — всего около 120 белорусских рублей. Лица нападавшего продавец разглядеть не смог — оно было замотано шарфом, на голове была бейсболка.

У сотрудников МВД, занимавшихся поисками нападавшего, изначально была версия о том, что преступление совершил человек, уже ранее имевший проблемы с законом, однако она не подтвердилась. Как выяснилось, разбой совершил 23-летний местный житель. Сознавшись, он не смог объяснить, что побудило его пойти на разбойное нападение.

Как оказалось, молодой человек вечером того же дня ремонтировал машину, а потом отправился грабить заправку, даже не сменив одежду, в которой работал.

У парня изъяли одежду, в которой он запечатлен на камере видеонаблюдения в момент нападения, а также пистолет — как выяснилось, пневматический. Против него возбуждено уголовное дело.

 
 
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В Лидском районе молодой парень совершил разбойной на заправке, угрожая кассиру оружием - оно попало на запись камеры видеонаблюдения.
 
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