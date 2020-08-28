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В Лидском районе молодой парень с оружием ограбил заправку - его нашли
Источник материала: Tut.by
В Лидском районе молодой парень совершил разбойной на заправке, угрожая кассиру оружием — оно попало на запись камеры видеонаблюдения. Об этом
У сотрудников МВД, занимавшихся поисками нападавшего, изначально была версия о том, что преступление совершил человек, уже ранее имевший проблемы с законом, однако она не подтвердилась. Как выяснилось, разбой совершил 23-летний местный житель. Сознавшись, он не смог объяснить, что побудило его пойти на разбойное нападение.
Как оказалось, молодой человек вечером того же дня ремонтировал машину, а потом отправился грабить заправку, даже не сменив одежду, в которой работал.
У парня изъяли одежду, в которой он запечатлен на камере видеонаблюдения в момент нападения, а также пистолет — как выяснилось, пневматический. Против него возбуждено уголовное дело.
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В Лидском районе молодой парень совершил разбойной на заправке, угрожая кассиру оружием - оно попало на запись камеры видеонаблюдения.
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