БАЖ требует возбудить уголовное дело за помехи силовиков в работе журналистов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Белорусская ассоциация журналистов требует у Следственного комитета возбудить уголовное дело по факту воспрепятствование силовиков законной профессиональной деятельности представителей СМИ, соответствующее заявление размещено на официальном сайте общественного объединения.

Напомним, вечером в минувший четверг с площади Свободы в Минске в РУВД Октябрьского района были доставлены более десяти журналистов , освещающих акцию протеста. Среди них - корреспонденты Sputnik Беларусь. В МВД пояснили, что представителей СМИ не задержали, а привезли в РУВД "для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности". Спустя несколько часов их отпустили, при этом иностранных журналистов обязали в ближайшее время вернуться домой .

В БАЖ отметили, что подобное поведение силовиков является воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналистов, принуждением их к отказу от распространения информации и ущемлением прав и законных интересов журналистов.

"ОО "Белорусская ассоциация журналистов" требует от председателя Следственного комитета Республики Беларусь возбудить уголовное дело по факту событий 27 августа 2020 года, когда в отношении десятков журналистов было совершено преступление, предусмотренное статьей 198 УК Республики Беларусь ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста")", - говорится в заявлении БАЖ.

Право журналистов присутствовать на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию закреплено законом Беларуси "О средствах массовой информации".

"Кроме того, необходимо отметить, что в результате действий сотрудников милиции, государством в лице министерства внутренних дел Республики Беларусь нарушены обязательства по международному договору, участницей которого является Республика Беларусь, — Международному пакту о гражданских и политических правах", - пояснили в общественном объединении.

В БАЖ подчеркнули, что нарушение прав журналистов является также нарушением конституционных прав всех граждан на получение и распространение информации. "Журналист в местах общественно значимых событий, как и сотрудник милиции, исполняет свои служебные обязанности и действует в интересах общества. Нарушение его прав, да еще и служителями закона, недопустимо и должно повлечь за собой самую жесткую оценку со стороны государства", - убеждены в Белорусской ассоциаций журналистов.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. С того момента в Минске и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

В первые дни акций были задержаны журналисты, в том числе и иностранных СМИ. Некоторые из них пострадали в ходе задержаний. В результате разбирательств иностранцы были депортированы, им запретили въезд в Беларусь на пять лет.