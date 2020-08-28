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МВД: на акциях 27 августа в Беларуси было задержано 114 граждан
28.08.2020 13:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг - Sputnik. Сотрудники милиции за минувшие сутки по стране задержали во время несанкционированных акций 114 граждан, сообщили в МВД.
Накануне, 27 августа, в стране
© Sputnik / Виктор Толочко
"Наиболее активные протестные акции состоялись в столице. Вечером на площади Независимости возле костела Святого Симеона и святой Елены собрались около 1400 человек. Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан", - сказали Sputnik в МВД.
Во время
"В отношении одного из журналистов составлен административный протокол (он также был отпущен). Еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке", - уточнили в милиции.
Мероприятия в поддержку президента Александра Лукашенко также прошли в различных регионах страны. По данным МВД, в них участвовало более 2400 человек.
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Одного иностранного журналиста, задержанного в Минске в четверг, выслали из Беларуси в добровольном порядке.
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