МВД: на акциях 27 августа в Беларуси было задержано 114 граждан

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг - Sputnik. Сотрудники милиции за минувшие сутки по стране задержали во время несанкционированных акций 114 граждан, сообщили в МВД.

Накануне, 27 августа, в стране прошел ряд общественно-политических массовых мероприятий. В этой связи МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности их проведения. Было зафиксировано 37 мест политической активности граждан, в которых приняли участие около пяти тысяч человек.

"Наиболее активные протестные акции состоялись в столице. Вечером на площади Независимости возле костела Святого Симеона и святой Елены собрались около 1400 человек. Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан", - сказали Sputnik в МВД.

Во время проведения несанкционированного мероприятия правоохранители доставили в Октябрьское РУВД Минска около 50 журналистов для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. Практически все представители зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, были отпущены.

"В отношении одного из журналистов составлен административный протокол (он также был отпущен). Еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке", - уточнили в милиции.

Мероприятия в поддержку президента Александра Лукашенко также прошли в различных регионах страны. По данным МВД, в них участвовало более 2400 человек.

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