Депутату Марии Василевич вандалы разбили авто, милиция проводит проверку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг ― Sputnik. По факту порчи автомобиля депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Марии Василевич проводится проверка, об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

По словам очевидцев происшествия, в белом Geely Atlas неизвестные разбили стекла и оставили несколько сквозных дырок на левой двери. Эту машину девушка получила в качестве приза за победу в конкурсе красоты.

Напомним, что Василевич является обладательницей титула "Мисс Беларусь ― 2018". На конкурсе присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко. Позже Василевич неоднократно появлялась рядом с белорусским лидером и его сыном на различных официальных мероприятиях.

На парламентских выборах минувшего года Василевич была избрана депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, также девушка была удостоена премии "За духовное возрождение".

Неделей ранее Василевич посетила пострадавших во время акций протеста в Минске. После этого она опубликовала в своем Instagram пост, в котором попросила остановить насилие и агрессию, прекратить жестокость по отношению к тем, кто не может себя защитить.

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