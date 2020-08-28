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Депутату Марии Василевич вандалы разбили авто, милиция проводит проверку
28.08.2020 15:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг ― Sputnik. По факту порчи автомобиля депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Марии Василевич проводится проверка, об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
© Photo : Пресс-служба президента Беларуси
По словам очевидцев происшествия, в белом Geely Atlas неизвестные разбили стекла и оставили несколько сквозных дырок на левой двери. Эту машину девушка получила в качестве приза за победу в конкурсе красоты.
Напомним, что Василевич является обладательницей титула "Мисс Беларусь ― 2018". На конкурсе присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко. Позже Василевич неоднократно появлялась рядом с белорусским лидером и его сыном на различных официальных мероприятиях.
На парламентских выборах минувшего года Василевич была
Неделей ранее Василевич посетила пострадавших во время акций протеста в Минске. После этого она опубликовала в своем Instagram пост, в котором попросила остановить насилие и агрессию, прекратить жестокость по отношению к тем, кто не может себя защитить.
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Минувшей ночью неизвестные повредили Geely Atlas, подаренный девушке после победы в конкурсе "Мисс Беларусь 2018", внедорожник был припаркован возле одного из домов на...
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