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Милиция задержала минчанина за угрозы участковому в мессенджере
28.08.2020 17:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг ― Sputnik. Минским следователям переданы материалы проверки по факту угроз милиционеру из Партизанского района столицы, под следствие может попасть 29-летний житель Минска, сообщили в МВД.
© Sputnik / Виктор Толочко
Письменные угрозы в одном из мессенджеров начали поступать старшему участковому инспектору милиции Партизанского РУВД несколько дней назад. Отправитель сообщений не скупился на высказывания, поэтому милиционер обратился за защитой к коллегам из управления собственной безопасности.
"Материалы проверки переданы следователям, которые в ближайшее время дадут правовую оценку действиям мужчины. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления", ― сообщили Sputnik в пятницу в МВД.
Оперативники вычислили, что угрозы исходили от 29-летнего жителя столицы. Контакты сотрудника он нашел в одном из телеграм-каналов, где пользователи призывали отправлять правоохранителям сообщения негативного характера. По словам мужчины, он поддался виртуальному лозунгу и в состоянии алкогольного опьянения решил ему последовать.
"Минчанина задержали. Он признался, что его утверждения были ошибочны, и раскаялся в содеянном", ― сказали в МВД.
Там напомнили, что за угрозы и оскорбления в адрес сотрудника милиции, распространяемые в том числе через интернет, предусмотрена ответственность.
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Задержанный сообщил, что поддался виртуальному лозунгу и в состоянии алкогольного опьянения решил написать милиционеру пост с угрозами.
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