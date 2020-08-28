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В центре Бреста на женщину рухнула ветка

28.08.2020 17:51 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 27 августа на жительницу Бреста упала ветка, которую сорвало с дерева сильным порывом ветра, сообщили TUT.BY читатели.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: gosinspekciya.gov.by

Инцидент произошел на улице Карбышева, недалеко от старой водонапорной башни. Сильным порывом ветра сорвало ветку. Она упала на женщину, которая шла по тротуару, и на припаркованный автомобиль.

Спасатели оказали пострадавшей первую помощь и передали медикам. Ее доставили в больницу с ушибом плеча. От госпитализации она отказалась, сообщили TUT.BY в областном управлении МЧС.

В автомобиле упавшая ветка повредила крышу, лобовое стекло и стойки.

В предстоящие выходные усиления ветра не ожидается. Подробнее о погоде можно почитать по ссылке.

 
Теги: Брест
 
 
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