В центре Бреста на женщину рухнула ветка

Источник материала: Tut.by

Вечером 27 августа на жительницу Бреста упала ветка, которую сорвало с дерева сильным порывом ветра, сообщили TUT.BY читатели.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: gosinspekciya.gov.by

Инцидент произошел на улице Карбышева, недалеко от старой водонапорной башни. Сильным порывом ветра сорвало ветку. Она упала на женщину, которая шла по тротуару, и на припаркованный автомобиль.

Спасатели оказали пострадавшей первую помощь и передали медикам. Ее доставили в больницу с ушибом плеча. От госпитализации она отказалась, сообщили TUT.BY в областном управлении МЧС.

В автомобиле упавшая ветка повредила крышу, лобовое стекло и стойки.

В предстоящие выходные усиления ветра не ожидается. Подробнее о погоде можно почитать по ссылке .