Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Районные суды Минска выносят решения в отношении задержанных в минувший четверг участников уличных акций протеста, в основном их штрафуют, но некоторых наказывают сутками ареста.

По данным МВД, в минувший четверг наиболее активные протестные акции состоялись в столице. Вечером на площади Независимости возле Красного костела собрались около 1400 человек, было задержано 114 граждан .

Как сообщили Sputnik в судах, сегодня были рассмотрены около 50 административных протоколов, составленных на участников акции на площади Независимости. В свою очередь правозащитники рассказали, что суды им в основном назначают штрафы – от 135 до 675 рублей.

"Нескольким задержанным, протоколы, которых были рассмотрены сегодня, суды назначили по девять или десять суток ареста", – сказали собеседники Sputnik.

Кроме того, как сообщили в Мингорсуде, Октябрьский суд рассмотрел протоколы четверых задержанных накануне журналистов и отправил их на доработку.

В минувший четверг в Минске на акции протеста были задержаны около 50 журналистов , большинство из них милиция отпустила после проверки документов. Четверо представителей СМИ отказались дать милиционерам свои смартфоны для проверки. На них составили протоколы за участие в несанкционированной акции и оставили в изоляторе до суда.

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