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Участников акций протеста в Минске штрафуют и отправляют "на сутки"

28.08.2020 18:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Районные суды Минска выносят решения в отношении задержанных в минувший четверг участников уличных акций протеста, в основном их штрафуют, но некоторых наказывают сутками ареста.

© Sputnik / Виктор Толочко
МВД: на акциях 27 августа в Беларуси было задержано 114 граждан

По данным МВД, в минувший четверг наиболее активные протестные акции состоялись в столице. Вечером на площади Независимости возле Красного костела собрались около 1400 человек, было задержано 114 граждан.

Как сообщили Sputnik в судах, сегодня были рассмотрены около 50 административных протоколов, составленных на участников акции на площади Независимости. В свою очередь правозащитники рассказали, что суды им в основном назначают штрафы – от 135 до 675 рублей.

"Нескольким задержанным, протоколы, которых были рассмотрены сегодня, суды назначили по девять или десять суток ареста", – сказали собеседники Sputnik.

Кроме того, как сообщили в Мингорсуде, Октябрьский суд рассмотрел протоколы четверых задержанных накануне журналистов и отправил их на доработку.

В минувший четверг в Минске на акции протеста были задержаны около 50 журналистов, большинство из них милиция отпустила после проверки документов. Четверо представителей СМИ отказались дать милиционерам свои смартфоны для проверки. На них составили протоколы за участие в несанкционированной акции и оставили в изоляторе до суда.

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Теги: Минск
 
 
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Суд Октябрьского района Минска отправил на доработку административные протоколы в отношении четверых журналистов, которые были задержаны 27 августа.зал суд
 
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