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Участников акций протеста в Минске штрафуют и отправляют "на сутки"
28.08.2020 18:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. Районные суды Минска выносят решения в отношении задержанных в минувший четверг участников уличных акций протеста, в основном их штрафуют, но некоторых наказывают сутками ареста.
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным МВД, в минувший четверг наиболее активные протестные акции состоялись в столице. Вечером на площади Независимости возле Красного костела собрались около 1400 человек, было
Как сообщили Sputnik в судах, сегодня были рассмотрены около 50 административных протоколов, составленных на участников акции на площади Независимости. В свою очередь правозащитники рассказали, что суды им в основном назначают штрафы – от 135 до 675 рублей.
"Нескольким задержанным, протоколы, которых были рассмотрены сегодня, суды назначили по девять или десять суток ареста", – сказали собеседники Sputnik.
Кроме того, как сообщили в Мингорсуде, Октябрьский суд рассмотрел протоколы четверых задержанных накануне журналистов и отправил их на доработку.
В минувший четверг в Минске на акции протеста были
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Суд Октябрьского района Минска отправил на доработку административные протоколы в отношении четверых журналистов, которые были задержаны 27 августа.зал суд
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