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Против бизнесмена Александра Василевича возбуждено уголовное дело
29.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг - Sputnik. В отношении белорусского бизнесмена Александра Василевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, об этом корреспонденту Sputnik сообщила директор KYKY.org Александра Романова.
По словам собеседницы,
© Sputnik / Виктор Толочко
"Обвинение будет через 10 дней официально объявлено, но очевидна связь с первым задержанием", - считает она.
Напомним, что ранее соучредителя сайтов KYKY и The Village
В минувший четверг Василевич был
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Соучредителя сайтов KYKY и The Village заключили под стражу, его должны направить в изолятор на улице Володарского в Минске.
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