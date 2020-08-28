Жуткая смерть в Щучине: рабочий утонул в технологическом колодце

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего в технологическом колодце в Щучине, сообщили в пятницу в Следственном комитете Беларуси.

Трагический случай произошел 25 августа во время установки в колодце гидрозатвора.

"В ходе проведения работ устройство сорвалось и придавило ногу 51-летнему мужчине, после чего в колодец стала поступать вода", – сказали в комитете.

Там также уточнили, что рабочий пытался сам выбраться из западни, его пробовали достать из колодца коллеги, однако не смогли это сделать. В результате тело погибшего было извлечено на поверхность сотрудниками МЧС.

Следователями и эксперты ГКСЭ осмотрели место происшествия, изъяли документацию по охране труда и технике безопасности. По факту смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.