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Беларусь покидают 4 российских журналиста, МИД лишил их аккредитации

29.08.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг ― Sputnik. Беларусь покидают 4 российских журналиста, лишенные аккредитации МИД, сообщили в посольстве РФ в Минске. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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В дипломатической миссии уточнили, что граждане России работают на иностранные СМИ.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, двое из них Сергей Сергеев и Михаил Фомин ― работают на немецкий телеканал ARD. Еще двое представителей медиа работают на Associated Press.

Кроме того, решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму аккредитации в МИД аннулируются с сегодняшнего дня: журналистам ВВС Татьяне Мельничук и Татьяне Януцевич, корреспондентам Белорусской службы Радио Свободы Олегу Груздиловичу, Алесю Дащинскому, Владимиру Гридину и Александре Дынько.

Напомним, в четверг, 27 августа, милиция в Минске милиция задержала группу журналистов, которые собирались освещать очередную несанкционированную акцию сторонников оппозиции в центре города.

Позже в МВД пояснили, что представителей СМИ доставили в Октябрьское РУВД "для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности". Поздно вечером журналистов отпустили. В российском посольстве уточнили, что лишенные аккредитации журналисты должны будут вернуться домой. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИД Беларуси лишило аккредитации шестерых иностранных журналистов, также четверо российских граждан депортированы из страны.
 
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