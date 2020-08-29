Беларусь покидают 4 российских журналиста, МИД лишил их аккредитации

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг ― Sputnik. Беларусь покидают 4 российских журналиста, лишенные аккредитации МИД, сообщили в посольстве РФ в Минске.

В дипломатической миссии уточнили, что граждане России работают на иностранные СМИ.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, двое из них Сергей Сергеев и Михаил Фомин ― работают на немецкий телеканал ARD. Еще двое представителей медиа работают на Associated Press.

Кроме того, решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму аккредитации в МИД аннулируются с сегодняшнего дня: журналистам ВВС Татьяне Мельничук и Татьяне Януцевич, корреспондентам Белорусской службы Радио Свободы Олегу Груздиловичу, Алесю Дащинскому, Владимиру Гридину и Александре Дынько.

Напомним, в четверг, 27 августа, милиция в Минске милиция задержала группу журналистов, которые собирались освещать очередную несанкционированную акцию сторонников оппозиции в центре города.

Позже в МВД пояснили, что представителей СМИ доставили в Октябрьское РУВД "для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности". Поздно вечером журналистов отпустили. В российском посольстве уточнили , что лишенные аккредитации журналисты должны будут вернуться домой.