Мужчина с ребенком на руках попал под машину в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Мужчина, несший ребенка на руках, попал под машину в Минске: оба госпитализированы, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла около 13:50 в пятницу 28 августа на улице Бобруйской белорусской столицы.

"Водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершил наезд на семью с ребенком 2018 года рождения, которые пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что в момент ДТП ребенок находился на руках у мужчины. В результате они получили травмы и были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.