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Мужчина с ребенком на руках попал под машину в Минске
29.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. Мужчина, несший ребенка на руках, попал под машину в Минске: оба госпитализированы, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
© Photo : ГАИ Витебска
Авария произошла около 13:50 в пятницу 28 августа на улице Бобруйской белорусской столицы.
"Водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершил наезд на семью с ребенком 2018 года рождения, которые пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода", – сказали в ГАИ.
Там также отметили, что в момент ДТП ребенок находился на руках у мужчины. В результате они получили травмы и были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.
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По информации столичной Госавтоинспекции, семья с маленьким ребенком пересекала улицу вне пешеходного перехода.
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