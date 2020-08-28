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Мужчина с ребенком на руках попал под машину в Минске

29.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Мужчина, несший ребенка на руках, попал под машину в Минске: оба госпитализированы, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

© Photo : ГАИ Витебска
Пешеход погиб под колесами фуры в Лепельском районе

Авария произошла около 13:50 в пятницу 28 августа на улице Бобруйской белорусской столицы.

"Водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершил наезд на семью с ребенком 2018 года рождения, которые пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что в момент ДТП ребенок находился на руках у мужчины. В результате они получили травмы и были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По информации столичной Госавтоинспекции, семья с маленьким ребенком пересекала улицу вне пешеходного перехода.
 
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