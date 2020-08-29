Автопробег в поддержку властей собрал около 300 авто на Кургане Славы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг ― Sputnik. Автопробег в поддержку действующих властей стартовал в субботу в Минске от Кургана Славы. В автоколонне собралось около 300 автомобилей, в рамках пробега они намерены проехать около двадцати километров.

В автопробеге принимает участие пресс-секрерарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт за рулем собственного автомобиля.

Колонна из нескольких десятков автомобавто, украшенных государственной символикой, отъехала утром от Кургана Славы.

Напомним, акции в поддержку Александра Лукашенко, как и акции оппозиции проходят в Беларуси регулярно после президентских выборов.

Накануне член Координационного совета оппозиции Александр Рымашевский попал в ДТП на Минской кольцевой автодороге в районе урочища Куропаты, его внедорожник столкнулся с двумя машинами с государственной символикой.

По мнению политика, его подрезали специально, увидев на машине бело-красно-белый флаг. Рымашевский высказал предположение, что автомобили, которые столкнулись с его машиной на МКАД, принимали участие в автопробеге "За Беларусь", проходившем в пятницу вечером в Минске.

Прибывший на место экипаж ГАИ составил протоколы на обоих водителей за несоблюдение дистанции.