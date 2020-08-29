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Автопробег в поддержку властей собрал около 300 авто на Кургане Славы

29.08.2020 12:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг ― Sputnik. Автопробег в поддержку действующих  властей стартовал в субботу в Минске от Кургана Славы. В автоколонне собралось около 300 автомобилей, в рамках пробега они намерены проехать около двадцати километров. 

В автопробеге принимает участие пресс-секрерарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт за рулем собственного автомобиля.

Колонна из нескольких десятков автомобавто, украшенных государственной символикой, отъехала утром от Кургана Славы. 

Напомним, акции в поддержку Александра Лукашенко, как и акции оппозиции проходят в Беларуси регулярно после президентских выборов. 

YouTube / Sputnik Беларусь
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Накануне член Координационного совета оппозиции Александр Рымашевский попал в ДТП на Минской кольцевой автодороге в районе урочища Куропаты, его внедорожник столкнулся с двумя машинами с государственной символикой. 

По мнению политика, его подрезали специально, увидев на машине бело-красно-белый флаг. Рымашевский высказал предположение, что автомобили, которые столкнулись с его машиной на МКАД, принимали участие в автопробеге "За Беларусь", проходившем в пятницу вечером в Минске.

Прибывший на место экипаж ГАИ составил протоколы на обоих водителей за несоблюдение дистанции.

 
Теги: Минск
 
 
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В автопробеге принимает участие пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, автоколонна с флагами и государственной символикой проедет около 20 километров
 
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