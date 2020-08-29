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"Было немноголюдно": МВД рассказало о новых задержаниях на протестах

29.08.2020 12:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг ― Sputnik. Массовые акции протеста в Беларуси накануне "были немноголюдны", отметили в МВД страны, комментируя несанкционированные протестные акции, прошедшие в стране накануне.

В правоохранительном ведомстве сообщили о задержании 32 участников протестных акций в минувшую пятницу. За минувшие сутки зафиксировано 42 очага политической активности граждан.

"Что касается протестных акций, то они были немноголюдны", ― констатировали в МВД.

Напомним, протесты начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых по официальным данным ЦИК победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками, в общей сложности были задержаны порядка 7 тысяч человек, многие пострадали. Однако позднее протесты приобрели мирный характер. Сторонники действующего президента также стали проводить акции в его поддержку по всей стране.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным МВД республики, вечером в пятницу на площади Независимости в Минске собрались не более 90 человек.
 
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