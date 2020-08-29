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"Было немноголюдно": МВД рассказало о новых задержаниях на протестах
29.08.2020 12:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг ― Sputnik. Массовые акции протеста в Беларуси накануне "были немноголюдны", отметили в МВД страны, комментируя несанкционированные протестные акции, прошедшие в стране накануне.
В правоохранительном ведомстве сообщили о задержании 32 участников протестных акций в минувшую пятницу. За минувшие сутки зафиксировано 42 очага политической активности граждан.
"Что касается протестных акций, то они были немноголюдны", ― констатировали в МВД.
Напомним,
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По данным МВД республики, вечером в пятницу на площади Независимости в Минске собрались не более 90 человек.
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