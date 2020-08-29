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Легковушка в центре Витебска снесла дерево и вылетела на тротуар

29.08.2020 15:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Легковой автомобиль в центре Витебска врезался в дерево и вылетел на тротуар, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

© Photo : ГАИ Витебска
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Авария произошла в субботу 29 августа около шести часов утра на проспекте Черняховского.

"Водитель, находясь за рулем автомобиля Opel Astra, не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что ни мужчина, который управлял машиной, ни трое его пассажиров не пострадали.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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К счастью, ни мужчина, который находился за рулем автомобиля, ни трое его пассажиров не пострадали.
 
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