Легковушка в центре Витебска снесла дерево и вылетела на тротуар

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Легковой автомобиль в центре Витебска врезался в дерево и вылетел на тротуар, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.

Авария произошла в субботу 29 августа около шести часов утра на проспекте Черняховского.

"Водитель, находясь за рулем автомобиля Opel Astra, не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что ни мужчина, который управлял машиной, ни трое его пассажиров не пострадали.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.