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Легковушка в центре Витебска снесла дерево и вылетела на тротуар
29.08.2020 15:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг – Sputnik. Легковой автомобиль в центре Витебска врезался в дерево и вылетел на тротуар, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома.
© Photo : ГАИ Витебска
Авария произошла в субботу 29 августа около шести часов утра на проспекте Черняховского.
"Водитель, находясь за рулем автомобиля Opel Astra, не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что ни мужчина, который управлял машиной, ни трое его пассажиров не пострадали.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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К счастью, ни мужчина, который находился за рулем автомобиля, ни трое его пассажиров не пострадали.
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