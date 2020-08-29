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Гомельчанка выгуливала собаку и упала в яму – потребовалась помощь МЧС
29.08.2020 16:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг – Sputnik. Жительница Гомеля выгуливала собаку и случайно упала в трехметровую яму, выбраться из которой не смогла, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
© Photo : МЧС Беларуси
Инцидент произошел накануне утром на улице Мазурова областного центра.
"Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что женщина, выгуливая собаку, провалилась в яму глубиной три метра, которая образовалась в результате обвала грунта", – сказали в ведомстве.
Там также отметили, что спасатели при помощи лестницы и веревок достали гомельчанку на поверхность.
По информации МЧС, в результате падения жительница Гомеля травм не получила, и госпитализация ей не понадобилась.
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По информации МЧС, в результате падения жительница Гомеля травм не получила, и госпитализация ей не понадобилась.
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