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Гомельчанка выгуливала собаку и упала в яму – потребовалась помощь МЧС

29.08.2020 16:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Жительница Гомеля выгуливала собаку и случайно упала в трехметровую яму, выбраться из которой не смогла, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

© Photo : МЧС Беларуси
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Инцидент произошел накануне утром на улице Мазурова областного центра.

"Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что женщина, выгуливая собаку, провалилась в яму глубиной три метра, которая образовалась в результате обвала грунта", – сказали в ведомстве.

Там также отметили, что спасатели при помощи лестницы и веревок достали гомельчанку на поверхность.

По информации МЧС, в результате падения жительница Гомеля  травм не получила, и госпитализация ей не понадобилась.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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По информации МЧС, в результате падения жительница Гомеля травм не получила, и госпитализация ей не понадобилась.
 
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