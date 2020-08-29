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В Могилеве задержали мужчину, который повесил на мост БЧБ флаг. УВД: он был пьян, выкрикивал лозунги
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 25 августа задержали мужчину, который вывесил на мосту бело-красно-белый флаг. Об этом УВД Могоблисполкома
Как сообщаетУВД, о том, что на мосту на проспекте Димитрова мужчина вывесил бело-красно-белый флаг и выкрикивает различные лозунги, в милицию сообщил один из местных жителей.
— Мужчина визуально находился в состоянии алкогольного опьянения, однако, от медицинского освидетельствования и дачи каких-либо пояснений отказался. Гражданин был задержан и доставлен в Октябрьский РОВД Могилева, — сообщили в пресс-службе.
За нарушение установленного порядка проведения пикетирования мужчину взяли под административный арест на 5 суток административного ареста. В данный момент он находится в могилевском изоляторе временного содержания.
В УВД добавили, что задержанный уже неоднократно нарушал правопорядок — был 5 раз судим за различные виды преступлений.
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В Могилеве задержали мужчину, который повесил на мост БЧБ флаг. УВД: он был пьян, выкрикивал лозунги
Мужчину задержали 25 августа на проспекте Димитрова.
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