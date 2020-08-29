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В Могилеве задержали мужчину, который повесил на мост БЧБ флаг. УВД: он был пьян, выкрикивал лозунги

29.08.2020 14:39 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 25 августа задержали мужчину, который вывесил на мосту бело-красно-белый флаг. Об этом УВД Могоблисполкома сообщает только сейчас, 29 августа. Там утверждают, что мужчина был пьян и выкрикивал лозунги.

Как сообщаетУВД, о том, что на мосту на проспекте Димитрова мужчина вывесил бело-красно-белый флаг и выкрикивает различные лозунги, в милицию сообщил один из местных жителей.

— Мужчина визуально находился в состоянии алкогольного опьянения, однако, от медицинского освидетельствования и дачи каких-либо пояснений отказался. Гражданин был задержан и доставлен в Октябрьский РОВД Могилева, — сообщили в пресс-службе.

За нарушение установленного порядка проведения пикетирования мужчину взяли под административный арест на 5 суток административного ареста. В данный момент он находится в могилевском изоляторе временного содержания.

В УВД добавили, что задержанный уже неоднократно нарушал правопорядок — был 5 раз судим за различные виды преступлений.

 
Теги: Могилев
 
 
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