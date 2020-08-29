Пожар на молочном комбинате в Орше

Источник материала: Tut.by

Читатели сообщили о пожаре на молочном комбинате в Орше. В МЧС подтвердили информацию о пожаре в цехе по производству молочной продукции. На месте работают подразделения спасателей. Читатели TUT.BY прислали в редакцию фото с места происшествия.



Фото: читатели TUT.BY





По данным читателей, дым виден над заводом «Савушкин продукт», инцидент случился в цеху сыров. Читатели сообщили, что на месте — пять автомобилей МЧС, две скорые, приехала также аварийная газовая служба.





«Орша, ул. 1-ого мая, работают подразделения МЧС. Дым из-под кровли цеха по производству молочной продукции. В 15.43 пожар локализован, сведений о пострадавших нет, подразделения МЧС продолжают ликвидацию пожара», — сообщили в МЧС.

Накануне предприятие по производству сыров ООО «Савушкин-Орша» посещала группа высокопоставленных чиновников во главе с Александром Лукашенко.







