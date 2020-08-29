Центральные станции метро закрывают в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Центральные станции метрополитена закрывают для пассажиров в Минска в субботу днем, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"В 16:35, в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Ленина" и "Площадь Победы", – сказали в метро.

Там также отметили, что поезда на этих станциях следуют без остановки.

Позже в пресс-службе уточнили, что в 16:47 открыли "Площадь Ленина" и "Площадь Победы", однако закрыли станцию "Площадь Якуба Коласа".

В метрополитене принесли гражданам извинения за причиненные временные неудобства.

Напомним, во второй половине дня в центре белорусской столицы проходит женская акция солидарности "Гранд марш", которые выступают против насилия в отношении мирных граждан.