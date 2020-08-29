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Скончался народный артист СССР Владимир Андреев

29.08.2020 18:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Народный артист СССР Владимир Андреев умер в Москве в субботу, сообщил на своей странице в Facebook ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

© AP / Thibault Camus
Актриса из "Унесенных ветром" скончалась на 105-м году жизни

"Умер Андреев", – кратко написал он.

Причины смерти актера кино, театрального режиссера сценариста и педагога пока не известны.

Андреев родился в 1930 году в Москве, в 1952-м окончил актерский факультет ГИТИСа, с этого же года начал работать в Московском драматическом театре им. Ермоловой.

За свою творческую карьеру он исполнил более 50 ролей в кино, был режиссером 20 картин, поставил десятки театральных спектаклей, в том числе за рубежом.

Как актер Андреев запомнился зрителям ролями в фильмах "Сказка о царе Салтане", "Жестокость", "Калиф-аист", "Человек родился".

 
Теги: Минск
 
 
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За свою творческую карьеру он исполнил более 50 ролей в кино, был режиссером 20 картин, поставил десятки театральных спектаклей.
 
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