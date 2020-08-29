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Скончался народный артист СССР Владимир Андреев
29.08.2020 18:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг – Sputnik. Народный артист СССР Владимир Андреев умер в Москве в субботу, сообщил на своей странице в Facebook ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
© AP / Thibault Camus
"Умер Андреев", – кратко написал он.
Причины смерти актера кино, театрального режиссера сценариста и педагога пока не известны.
Андреев родился в 1930 году в Москве, в 1952-м окончил актерский факультет ГИТИСа, с этого же года начал работать в Московском драматическом театре им. Ермоловой.
За свою творческую карьеру он исполнил более 50 ролей в кино, был режиссером 20 картин, поставил десятки театральных спектаклей, в том числе за рубежом.
Как актер Андреев запомнился зрителям ролями в фильмах "Сказка о царе Салтане", "Жестокость", "Калиф-аист", "Человек родился".
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За свою творческую карьеру он исполнил более 50 ролей в кино, был режиссером 20 картин, поставил десятки театральных спектаклей.
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