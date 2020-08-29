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Цех предприятия "Савушкин продукт" загорелся в Орше

29.08.2020 16:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Пожар произошел в одном из цехов ОАО "Савушкин продукт", расположенного в Орше, сообщил Sputnik в официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.

По информации ведомства, загорелся цех, находящийся на улице 1 Мая районного центра.

По словам Новицкого, уже в 15:43 пожар был локализован сотрудниками МЧС.

В настоящее время работающие на месте подразделения продолжают ликвидацию огня. По данным спасателей, никто из работников предприятия в результате ЧП не пострадал.

В МЧС уже назвали предварительную причину пожара: на техническом этаже проводились работы, там загорелся строительный мусор, от которого начал тлеть утеплитель.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным МЧС, в результате возгорания в цеху никто из работников оршанского предприятия не пострадал.
 
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