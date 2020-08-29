|
Массовая авария произошла на МКАД
29.08.2020 19:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг – Sputnik. Четыре легковых автомобиля столкнулись на Минской кольцевой автодороге, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
© Photo : предоставлено Александром Рымашевским
Авария, по информации инспекторов, произошла около 12:20 на 44-м километре первой кольцевой.
"Водитель, управляя автомобилем Kia, двигался по внутреннему кольцу МКАД и в результате несоблюдения безопасной дистанции совершил наезд на автомобиль Opel", – сказали в ГАИ.
От удара Opel отбросило на Volkswagen, после чего водители машин выставили аварийные знаки и начали ждать сотрудников ГАИ. Спустя некоторое время в стоящий Kia врезался еще один автомобиль – ехавший по МКАД Renault.
В инспекции отметили, что в результате аварии никто из водителей и пассажиров машин, к счастью, не пострадал.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Госавтоинспекции отметили, что в результате аварии никто из водителей и пассажиров машин, к счастью, не пострадал.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)