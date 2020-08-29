ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Массовая авария произошла на МКАД

29.08.2020 19:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Четыре легковых автомобиля столкнулись на Минской кольцевой автодороге, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

© Photo : предоставлено Александром Рымашевским
Член КС Рымашевский попал в аварию с машинами автопробега с флагами

Авария, по информации инспекторов, произошла около 12:20 на 44-м километре первой кольцевой.

"Водитель, управляя автомобилем Kia, двигался по внутреннему кольцу МКАД и в результате несоблюдения безопасной дистанции совершил наезд на автомобиль Opel", – сказали в ГАИ.

От удара Opel отбросило на Volkswagen, после чего водители машин выставили аварийные знаки и начали ждать сотрудников ГАИ. Спустя некоторое время в стоящий Kia врезался еще один автомобиль – ехавший по МКАД Renault.

В инспекции отметили, что в результате аварии никто из водителей и пассажиров машин, к счастью, не пострадал.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Госавтоинспекции отметили, что в результате аварии никто из водителей и пассажиров машин, к счастью, не пострадал.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Скончался народный артист СССР Владимир Андреев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика