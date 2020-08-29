Массовая авария произошла на МКАД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Четыре легковых автомобиля столкнулись на Минской кольцевой автодороге, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

Авария, по информации инспекторов, произошла около 12:20 на 44-м километре первой кольцевой.

"Водитель, управляя автомобилем Kia, двигался по внутреннему кольцу МКАД и в результате несоблюдения безопасной дистанции совершил наезд на автомобиль Opel", – сказали в ГАИ.

От удара Opel отбросило на Volkswagen, после чего водители машин выставили аварийные знаки и начали ждать сотрудников ГАИ. Спустя некоторое время в стоящий Kia врезался еще один автомобиль – ехавший по МКАД Renault.

В инспекции отметили, что в результате аварии никто из водителей и пассажиров машин, к счастью, не пострадал.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.