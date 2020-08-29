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Морскую мину прибило к городскому пляжу Черноморска
30.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг – Sputnik. Саперы обезвредили морскую мину, которая была обнаружена в 30 метрах от пляжа украинского города Черноморск, сообщила пресс-служба МЧС страны.
© Photo : УВД Брест
Боеприпас обнаружили утром в субботу 29 августа специалисты спасательно-водолазной станции, которые на городском пляже проводили тренировочные погружения.
О находке водолазы сразу сообщили в МЧС, на место прибыли правоохранители и группа разминирования.
"Специалисты провели обследование акватории и идентифицировали предмет – это морская донная мина времен Второй мировой войны мощностью 200 килограммов, которую сорвало с якоря и прибило к берегу", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что мину достали на берег и с соблюдением мер безопасности доставили на полигон.
Боеприпас был обезврежен путем подрыва вечером в субботу.
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Боеприпас обнаружили специалисты водолазной станции, которые на городском пляже проводили тренировочные погружения.
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