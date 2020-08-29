Морскую мину прибило к городскому пляжу Черноморска

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Саперы обезвредили морскую мину, которая была обнаружена в 30 метрах от пляжа украинского города Черноморск, сообщила пресс-служба МЧС страны.

Боеприпас обнаружили утром в субботу 29 августа специалисты спасательно-водолазной станции, которые на городском пляже проводили тренировочные погружения.

О находке водолазы сразу сообщили в МЧС, на место прибыли правоохранители и группа разминирования.

"Специалисты провели обследование акватории и идентифицировали предмет – это морская донная мина времен Второй мировой войны мощностью 200 килограммов, которую сорвало с якоря и прибило к берегу", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что мину достали на берег и с соблюдением мер безопасности доставили на полигон.

Боеприпас был обезврежен путем подрыва вечером в субботу.