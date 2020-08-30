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Акция протеста "Марш мира" проходит в Минске
30.08.2020 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 авг ― Sputnik. Акция протеста "Марш мира" началась в середине дня в центре белорусской столицы, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Участницы акции протеста на проспекте Независимости
Участники митинга попытались собраться на площади Независимости возле Дома правительства, как и в предыдущее воскресенье. Однако милиция заранее перекрыла все входы на нее. Когда митингующие подошли по проспекту Независимости к площади, сотрудники правоохранительных органов начали вытеснять их на улицу Ленина.
© Sputnik / Виктор Толочко
Военнослужащие не дали протестующим пройти на площадь Независимости
На проспекте Независимости прошли задержания участников акции. По данным МВД на 16:00, за участие в несанкционированной акции в столице задержаны 125 человек.
© Sputnik / Виктор Толочко
Задержания во время акций протеста в Минске 30 августа
Колонна протестующих развернулась и направилась в сторону стелы "Минск - город-герой", где ранее проходили самые массовые акции демонстрантов.
Они двигались по тротуару и проезжей части проспекта Победителей. Пройдя мимо стелы "Минск - город-герой", которая, как и в прошлое воскресенье, охранялась военными, демонстранты направились в сторону Дворца Независимости к площади Государственного флага.
© Sputnik
Участники акции протеста возле стелы "Минск - город-герой"
Участники акции скандировали "Уходи", "Мы на день рождения", "Жыве Беларусь". Возле резиденции президента протестующим дорогу перекрыл ОМОН.
Протестные акции также проходят в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Мозыре, Бобруйске, Горках и Глубоком.
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. Однако многие не согласились с результатами выборов, посчитав что они были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются
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Акция оппозиции проходит на проспекте Победителей в центре столицы, мероприятие демонстранты приурочили в том числе и ко дню рождения президента Беларуси...
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