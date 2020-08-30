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Количество жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 190 человек

30.08.2020 13:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. Число жертв взрыва в порту Бейрута увеличилось до 190, говорится в еженедельном отчете, который в воскресенье обнародовало правительство Ливана. 

YouTube / Sputnik Беларусь
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Всего ранения получили более 6,5 тысячи человек. До сих пор три человека остаются пропавшими без вести. В результате взрыва пострадали более 50 тысяч домов, 300 тысяч человек остались без крыши над головой.

Ранее власти сообщали о более чем 170 погибших.

Сильнейший взрыв произошел в порту столицы Ливана 4 августа. В результате были повреждены и уничтожены сотни домов. Его причиной стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, которая хранилась на одном из складов.

Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели был введен режим чрезвычайного положения. После этого в городе прошли антиправительственные митинги, по итогам которых премьер Ливана Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего ранения получили более 6,5 тысячи человек. До сих пор три человека остаются пропавшими без вести.
 
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