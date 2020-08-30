ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: возбуждено порядка 50 уголовных дел в связи с угрозами чиновникам

30.08.2020 19:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг – Sputnik. Следственный комитет расследуют уголовные дела по фактам угроз в отношении должностных лиц, депутатов, судей, членов избирательных комиссий, учителей и иных лиц, сообщила пресс-служба ведомства.

© Sputnik / Виктор Толочко
Депутату Марии Василевич вандалы разбили авто, милиция проводит проверку

По информации СК, указанные граждане получают сообщения, где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями в связи с исполнением служебных обязанностей.

"В настоящее время зарегистрировано более 150 подобных случаев по всей стране. Только за последние два дня возбуждено более десяти уголовных дел по данным фактам, а с начала августа – порядка 50", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что жертвами хейтеров уже стали ряд депутатов Палаты представителей Национального собрания и руководителей местных органов власти из Минска, Гомеля и других городов.

Следователи считают, что поступающие угрозы связаны с появившимися в интернете призывами об отзыве депутатов.

Напомним, 28 августа в Минске неизвестные повредили личный автомобиль депутата Палаты представителей Национального собрания Марии Василевич. По информации СК, накануне в адрес депутата поступали угрозы применения насилия, повреждения имущества, а также многочисленные оскорбления в мессенджерах в целях воспрепятствования законной деятельности.

По данным фактам УСК по городу Минску возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.218 (умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере) и ч.1 ст.366 (угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с появившимися в интернете призывами об отзыве депутатов, некоторым из них начали поступать угрозы расправой, если они не сложат свои полномочия.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Акция протеста "Марш мира" проходит в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus
30.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика