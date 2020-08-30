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СК: возбуждено порядка 50 уголовных дел в связи с угрозами чиновникам
30.08.2020 19:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 авг – Sputnik. Следственный комитет расследуют уголовные дела по фактам угроз в отношении должностных лиц, депутатов, судей, членов избирательных комиссий, учителей и иных лиц, сообщила пресс-служба ведомства.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации СК, указанные граждане получают сообщения, где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями в связи с исполнением служебных обязанностей.
"В настоящее время зарегистрировано более 150 подобных случаев по всей стране. Только за последние два дня возбуждено более десяти уголовных дел по данным фактам, а с начала августа – порядка 50", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что жертвами хейтеров уже стали ряд депутатов Палаты представителей Национального собрания и руководителей местных органов власти из Минска, Гомеля и других городов.
Следователи считают, что поступающие угрозы связаны с появившимися в интернете призывами об отзыве депутатов.
Напомним, 28 августа в Минске неизвестные
По данным фактам УСК по городу Минску возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.218 (умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере) и ч.1 ст.366 (угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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В связи с появившимися в интернете призывами об отзыве депутатов, некоторым из них начали поступать угрозы расправой, если они не сложат свои полномочия.
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