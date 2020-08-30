СК: возбуждено порядка 50 уголовных дел в связи с угрозами чиновникам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг – Sputnik. Следственный комитет расследуют уголовные дела по фактам угроз в отношении должностных лиц, депутатов, судей, членов избирательных комиссий, учителей и иных лиц, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации СК, указанные граждане получают сообщения, где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями в связи с исполнением служебных обязанностей.

"В настоящее время зарегистрировано более 150 подобных случаев по всей стране. Только за последние два дня возбуждено более десяти уголовных дел по данным фактам, а с начала августа – порядка 50", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что жертвами хейтеров уже стали ряд депутатов Палаты представителей Национального собрания и руководителей местных органов власти из Минска, Гомеля и других городов.

Следователи считают, что поступающие угрозы связаны с появившимися в интернете призывами об отзыве депутатов.

Напомним, 28 августа в Минске неизвестные повредили личный автомобиль депутата Палаты представителей Национального собрания Марии Василевич. По информации СК, накануне в адрес депутата поступали угрозы применения насилия, повреждения имущества, а также многочисленные оскорбления в мессенджерах в целях воспрепятствования законной деятельности.

По данным фактам УСК по городу Минску возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.218 (умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере) и ч.1 ст.366 (угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.