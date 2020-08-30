|
На акции протеста в Минске задержали около 140 человек
31.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 авг - Sputnik. Число задержанных участников несанкционированной акции протеста в Минске достигло 140, об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
В белорусской столице в воскресенье состоялась
Задержанных могут привлечь к ответственности по статье 23.34 КоАП РБ. За "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" им грозит штраф до 30 базовых величин (810 рублей) или административный арест.
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. Однако многие не согласились с результатами выборов, посчитав что они были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники несанкционированной акции могут быть привлечены к административной ответственности и получить штраф до 810 рублей.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)