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На акции протеста в Минске задержали около 140 человек

31.08.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. Число задержанных участников несанкционированной акции протеста в Минске достигло 140, об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

© Sputnik
Помощник Лукашенко вышел к участникам акции протеста в Минске

В белорусской столице в воскресенье состоялась акция протеста "Марш мира". Несколько тысяч человек прошли по проспекту Победителей в сторону Дворца Независимости. Около 140 участников несанкционированного мероприятия, по данным МВД, были задержаны.

Задержанных могут привлечь к ответственности по статье 23.34 КоАП РБ. За "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий" им грозит штраф до 30 базовых величин (810 рублей) или административный арест.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. Однако многие не согласились с результатами выборов, посчитав что они были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

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Теги: Минск
 
 
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Участники несанкционированной акции могут быть привлечены к административной ответственности и получить штраф до 810 рублей.
 
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