В Бобруйске уже неделю не могут найти пропавшего мужчину

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. В Бобруйске ищут молодого мужчину, который уже неделю не появлялся дома, сообщили в поисково-спасательном отряде "Ангел".

Пропавшего зовут Роман Каранец. В последний раз его видели 25 августа: он вышел из дома в районе 18:30 и через полчаса перестал выходить на связь. Поиском 32-летнего бобруйчанина занялись волонтеры отряда "Ангел", которые обратились за помощью к населению и сообщили приметы разыскиваемого: рост 170 см, среднее телосложение, карие глаза, русые волосы, носит очки с черной оправой, при себе имел рюкзак.

Информацию о бобруйчанине просят сообщать по телефону: +375 29 222 10 19.

© Photo : ПСО "Ангел" В последний раз Романа видели 25 августа

В Минской области ведутся поиски 20-летней Анастасии Каптенок. Сообщается, 27 августа она находилась в деревне Комарово (Мядельский район), откуда намеревалась поехать домой, но бесследно исчезла.

"Со слов родных известно, что 29 августа около 04:30 девушку привезли на железнодорожный вокзал в городе Смолевичи, купили билет до Минска. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно", – рассказали в отряде "Ангел".

© Photo : ПСО "Ангел" 29 августа около 04:30 Анастасию привезли на железнодорожный вокзал в городе Смолевичи, откуда она должна была уехать в Минск

Волонтеры сообщили приметы пропавшей: рост 150-155 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волос рыжий ниже плеч. В день пропажи был одета в черную болоньевую куртку с белым капюшоном, майку в полоску (голубая, розовая, белая), светлые джинсы, розовые кроссовки.

Волонтеры просят любые сведения о девушке сообщать по телефонам: +375 33 6666 033, +375 33 6666 856.