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Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП в Оршанском районе

31.08.2020 10:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Следственный комитет обратился за помощью к очевидцам ДТП, которое произошло днем в пятницу в Оршанском районе. Авария закончилась гибелью двоих человек.

© Photo : ГАИ Минска
Массовая авария произошла на МКАД

ДТП произошло днем в пятницу 27 августа. За рулем Volkswagen Passat B3 находилось 47-летний мужчина. Как выяснилось позже, он был нетрезв.

Автомобиль двигался по дороге Андреевщина - граница Дубровенского района. В какой-то момент водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Далее машина врезалась в автобусную остановку и съехала в кювет.

В результате ДТП погибли два человека - пассажиры 32 лет и 41 года, они скончались на месте происшествия. Еще трое - водитель и двое пассажиров - получили телесные повреждения. Их госпитализировали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Водитель Volkswagen задержан и допрошен.

Следователи обращаются к гражданам, которые стали свидетелями ДТП или располагают записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об этом в УСК по Витебской области. Круглосуточный телефон для связи  +375(33)3998044.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Нетрезвый водитель врезался в автобусную остановку и съехал в кювет - два пассажира авто погибли на месте, водителя и еще двух пассажиров забрали в больницу медики.
 
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