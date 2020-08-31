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Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП в Оршанском районе
31.08.2020 10:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Следственный комитет обратился за помощью к очевидцам ДТП, которое произошло днем в пятницу в Оршанском районе. Авария закончилась гибелью двоих человек.
© Photo : ГАИ Минска
ДТП
Автомобиль двигался по дороге Андреевщина - граница Дубровенского района. В какой-то момент водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Далее машина врезалась в автобусную остановку и съехала в кювет.
В результате ДТП погибли два человека - пассажиры 32 лет и 41 года, они скончались на месте происшествия. Еще трое - водитель и двое пассажиров - получили телесные повреждения. Их госпитализировали.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Водитель Volkswagen задержан и допрошен.
Следователи обращаются к гражданам, которые стали свидетелями ДТП или располагают записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об этом в УСК по Витебской области. Круглосуточный телефон для связи +375(33)3998044.
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Нетрезвый водитель врезался в автобусную остановку и съехал в кювет - два пассажира авто погибли на месте, водителя и еще двух пассажиров забрали в больницу медики.
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