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Двух футболистов задержали на акции протеста, один из них - в больнице

31.08.2020 13:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Двух футболистов белорусского клуба "Крумкачы" Сергея Козека и Павла Рассолько задержали во время протестной акции в Минске, сообщил Sputnik пресс-секретарь ФК Сергей Южик.

По его словам, 30 августа спортсмены возвращались с тренировки по проспекту Независимости. Там же днем произошло нападение группы людей на микроавтобус без опознавательных знаков. Как позже сообщили в ГУВД, это был служебный автомобиль милиции.

© Sputnik / Виктор Толочко
Как прошла акция протеста в Минске и регионах

"Там началась драка, они (футболисты – Sputnik) в ней не участвовали. Но почему-то, когда они выходили из третьего круга оцепления, скажем так, ближе к Городскому Валу, причем в совершенно другую сторону – не с митингующими, их задержали и избили сильно", - рассказал Сергей Южик.

По данным, которыми владеет представитель ФК, один из футболистов Сергей Козека после задержания был доставлен из РУВД в больницу.

"Сергея Козека ночью переправили в 4-ю больницу, потому что у него сломан третий позвонок, еще с почками проблемы. Он как минимум месяц будет лежать в больнице – просто постельный режим прописан", - сказал Южик.

Он добавил, что второй футболист Павел Рассолько получил незначительные травмы и провел ночь в Ленинском РУВД. Пресс-секретарь ФК не владеет информацией о том, выпущен он или нет.

По его словам, со спортсменами будет работать адвокат клуба. Футболисты намереваются подать заявления в Следственный комитет по поводу действий сотрудников правоохранительных органов.

© Sputnik
Помощник Лукашенко вышел к участникам акции протеста в Минске

"У адвоката есть масса видео, на которых видно, что наши футболисты не принимали участие (в нападении на автомобиль – Sputnik). Потому что им пытаются приписать статью, что они повредили автомобиль. Но у нас есть видео, что они в этой драке вообще не участвовали (…), они стояли в арке дома. Насколько я понял, потом сказали, что они были похожи на людей, которые лупили по этой машине", - уточнили в ФК.

Получить оперативный комментарий в МВД по поводу случившегося Sputnik не удалось. Sputnik опубликует ответ правоохранителей, как только он будет получен.

Ранее пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что 30 августа возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. По ее словам, по этому факту были задержаны три человека - тренер по футболу 1986 года рождения, участник фанатского движения известного футбольного клуба, 1993 года рождения, и ранее судимый минчанин, 1978 года рождения.

Массовая несанкционированная протестная акция проходила в Минске в воскресенье. Митингующие собрались на проспекте Независимости, откуда отправились в сторону Дворца Независимости. В Минске за день было задержано около 140 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщили в футбольном клубе, оба спортсмена намереваются подать заявления в Следственный комитет.
 
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