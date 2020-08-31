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Милиция задержала главу стачкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна
31.08.2020 14:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Председатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун находится в Солигорском РОВД, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
© Sputnik Виктор Драчев
В прошлый понедельник сотрудника солигорского предприятия
Сегодня глава стачкома был задержан вновь.
"Он находится в Солигорском РОВД. Против него ведется административный процесс за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", – уточнили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
Массовые
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Ранее сотрудника солигорского предприятия судили за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Сейчас против него ведется процесс по...
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