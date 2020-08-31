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Милиция задержала главу стачкома "Беларуськалия" Анатолия Бокуна

31.08.2020 14:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Председатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун находится в Солигорском РОВД, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

© Sputnik Виктор Драчев
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В прошлый понедельник сотрудника солигорского предприятия осудили за участие в несанкционированном митинге. Тогда его оштрафовали на 25 базовых величин (675 рублей). После этого Бокуна отпустили из-под стражи.

Сегодня глава стачкома был задержан вновь.

"Он находится в Солигорском РОВД. Против него ведется административный процесс за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", – уточнили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Массовые акции протеста в Беларуси начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента. По данным ЦИК, в них победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Протестующих поддержали рабочие многих крупных предприятий, заявив о своем намерении начать забастовку.

 
Теги: Минск
 
 
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