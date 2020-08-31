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Митрополита Кондрусевича не впускают в Беларусь
31.08.2020 15:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Появилась информация о том, что митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич не может въехать в Беларусь из Польши.
© Sputnik / Виктор Толочко
Известно, что в настоящее время он находится в пограничном пункте "Кузница" на территории Польши, встречном с белорусским пунктом "Брузги".
"Государственный погранкомитет ситуацию не комментирует", - ответили Sputnik в ведомстве.
Митрополит Кондрусевич является гражданином Беларуси. В последнее время он неоднократно высказывался о ситуации в стране после выборов, указывая на неадекватные и противоправные действия силовых структур и призывал прекратить насилие.
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Глава католической церкви не может въехать в Беларусь через пограничный пункт "Брузги". Причину Госпогранкомитет не называет.
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