Митрополита Кондрусевича не впускают в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Появилась информация о том, что митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич не может въехать в Беларусь из Польши.

Известно, что в настоящее время он находится в пограничном пункте "Кузница" на территории Польши, встречном с белорусским пунктом "Брузги".

"Государственный погранкомитет ситуацию не комментирует", - ответили Sputnik в ведомстве.

Митрополит Кондрусевич является гражданином Беларуси. В последнее время он неоднократно высказывался о ситуации в стране после выборов, указывая на неадекватные и противоправные действия силовых структур и призывал прекратить насилие.