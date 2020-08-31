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Двое кубинцев пытались нелегально попасть в ЕС через Беларусь

31.08.2020 14:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Двое кубинцев пытались нелегально попасть в Польшу через Беларусь, но были задержаны, об этом инциденте рассказали в Государственном пограничном комитете (ГПК).

© Photo : ГПК
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Двух граждан Кубы 1983 и 1994 года рождения в Гродненском районе на расстоянии километра от границы белорусские пограничники задержали 28 августа. Мужчины пытались незаконно попасть в Польшу.

Как выяснилось, в начале текущего года кубинцы прибыли в Москву на работу. В августе они познакомились через соцсети и решили вместе отправиться за лучшим заработком в страны Евросоюза. Их соотечественник подсказал, что лучше сделать это через Беларусь.

"Из Москвы парни приехали в Минск, потом в Гродно. К самой границе добирались на такси. В личных вещах задержанных была иностранная валюта и мобильные телефоны", - рассказали в ГПК.

В отношении задержанных начат административный процесс по статье 23.29, части 1 статьи 23.30 (незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима) КоАП Беларуси. После завершения разбирательств кубинцев депортируют на родину.

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Теги: Курсы валют, Гродно
 
 
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Мужчины доехали на такси до границы и попытались перейти ее пешком, однако их задержали белорусские пограничники.
 
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