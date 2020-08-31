Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. ГУВД опровергает факт госпитализации футболиста клуба "Крумкачы" Сергея Козеки после задержания в Минске, передает Sputnik.

"Они признаны в качестве подозреваемых по уголовному делу. Также в отношении двоих начат административный процесс за участие в несанкционированном мероприятии. Они вдвоем в Ленинском РУВД", - заявила агентству официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в понедельник.

Sputnik уточнил в ГУВД информацию, представленную ранее пресс-службой ФК "Крумкачы", о том, что Сергей Козека был доставлен в больницу со сломанным позвонком.

"Со сломанным позвонком? Я такой информацией не располагаю", - ответила Ганусевич.

Ранее о задержании двух футболистов агентству рассказали в ФК "Крумкачы". По данным пресс-секретаря клуба Сергея Южика, оба возвращались с тренировки 30 августа по проспекту Независимости, где произошло нападение на служебный автомобиль милиции без опознавательных знаков. Сообщалось, что спортсмены не участвовали в драке, но были задержаны. В дальнейшем футболиста Сергея Козека доставили из РУВД в больницу. По сведениям ФК, у него был сломан третий позвонок и травмированы почки. Второй футболист Павел Рассолько получил менее тяжкие травмы и остался в РУВД.

1 сентября должен состояться матч 1/16 финала Беларуси между "Крумкачами" и "Динамо-Минск".