ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГУВД опровергает госпитализацию футболиста ФК "Крумкачы"

31.08.2020 16:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. ГУВД опровергает факт госпитализации футболиста клуба "Крумкачы" Сергея Козеки после задержания в Минске, передает Sputnik.

"Они признаны в качестве подозреваемых по уголовному делу. Также в отношении двоих начат административный процесс за участие в несанкционированном мероприятии. Они вдвоем в Ленинском РУВД", - заявила агентству официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в понедельник.

© Sputnik / Виктор Толочко
Более 170 человек задержали в воскресенье в Беларуси на акциях протеста

Sputnik уточнил в ГУВД информацию, представленную ранее пресс-службой ФК "Крумкачы", о том, что Сергей Козека был доставлен в больницу со сломанным позвонком.

"Со сломанным позвонком? Я такой информацией не располагаю", - ответила Ганусевич.

Ранее о задержании двух футболистов агентству рассказали в ФК "Крумкачы". По данным пресс-секретаря клуба Сергея Южика, оба возвращались с тренировки 30 августа по проспекту Независимости, где произошло нападение на служебный автомобиль милиции без опознавательных знаков. Сообщалось, что спортсмены не участвовали в драке, но были задержаны. В дальнейшем футболиста Сергея Козека доставили из РУВД в больницу. По сведениям ФК, у него был сломан третий позвонок и травмированы почки. Второй футболист Павел Рассолько получил менее тяжкие травмы и остался в РУВД.

1 сентября должен состояться матч 1/16 финала Беларуси между "Крумкачами" и "Динамо-Минск".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации футбольного клуба, спортсмен Сергей Козека был доставлен в больницу из РУВД после задержания.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Митрополита Кондрусевича не впускают в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика