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ГУВД опровергает госпитализацию футболиста ФК "Крумкачы"
31.08.2020 16:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. ГУВД опровергает факт госпитализации футболиста клуба "Крумкачы" Сергея Козеки после задержания в Минске, передает Sputnik.
"Они признаны в качестве подозреваемых по уголовному делу. Также в отношении двоих начат административный процесс за участие в несанкционированном мероприятии. Они вдвоем в Ленинском РУВД", - заявила агентству официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в понедельник.
© Sputnik / Виктор Толочко
Sputnik уточнил в ГУВД информацию, представленную ранее пресс-службой ФК "Крумкачы", о том, что Сергей Козека был доставлен в больницу со сломанным позвонком.
"Со сломанным позвонком? Я такой информацией не располагаю", - ответила Ганусевич.
Ранее
1 сентября должен состояться матч 1/16 финала Беларуси между "Крумкачами" и "Динамо-Минск".
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По информации футбольного клуба, спортсмен Сергей Козека был доставлен в больницу из РУВД после задержания.
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