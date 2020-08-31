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Могилевчанин угнал авто в Бобруйске и во время погони врезался в столб
31.08.2020 16:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Могилева, который, угрожая водителю автомобиля ВАЗ куском стекла, угнал машину, сообщили в МВД Беларуси.
© Photo : МВД Беларуси
Инцидент произошел 27 августа: разбойное нападение было совершено возле рынка, расположенного на улице Красноармейской.
"К водителю автомобиля ВАЗ, припаркованного на стоянке, подошел нетрезвый незнакомец и, угрожая осколком стекла от разбитой бутылки, завладел авто", – сказали в МВД.
Там также уточнили, что в Бобруйске и пяти районах Могилевской области, а также в Жлобинском и Рогачевском районах Гомельщины был введен план "Перехват".
Инспекторы ГАИ заметили угнанную машину спустя два часа в Жлобине. Мужчина, который бал за рулем, попытался скрыться от правоохранителей, однако сделать этого не смог – авто врезалось в световую опору.
Злоумышленник, ранее неоднократно судимый 42-летний могилевчанин, был задержан, в отношении него по факту разбоя возбудили дело.
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За два часа злоумышленник сумел на авто добраться из Бобруйска в Жлобин, где его и нашли инспекторы ГАИ.
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