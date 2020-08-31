Могилевчанин угнал авто в Бобруйске и во время погони врезался в столб

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Могилева, который, угрожая водителю автомобиля ВАЗ куском стекла, угнал машину, сообщили в МВД Беларуси.

Инцидент произошел 27 августа: разбойное нападение было совершено возле рынка, расположенного на улице Красноармейской.

"К водителю автомобиля ВАЗ, припаркованного на стоянке, подошел нетрезвый незнакомец и, угрожая осколком стекла от разбитой бутылки, завладел авто", – сказали в МВД.

Там также уточнили, что в Бобруйске и пяти районах Могилевской области, а также в Жлобинском и Рогачевском районах Гомельщины был введен план "Перехват".

Инспекторы ГАИ заметили угнанную машину спустя два часа в Жлобине. Мужчина, который бал за рулем, попытался скрыться от правоохранителей, однако сделать этого не смог – авто врезалось в световую опору.

Злоумышленник, ранее неоднократно судимый 42-летний могилевчанин, был задержан, в отношении него по факту разбоя возбудили дело.