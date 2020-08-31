ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Могилевчанин угнал авто в Бобруйске и во время погони врезался в столб

31.08.2020 16:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Могилева, который, угрожая водителю автомобиля ВАЗ куском стекла, угнал машину, сообщили в МВД Беларуси.

© Photo : МВД Беларуси
Ночное ДТП под Солигорском: пьяный мужчина угнал такси и разбился насмерть

Инцидент произошел 27 августа: разбойное нападение было совершено возле рынка, расположенного на улице Красноармейской.

"К водителю автомобиля ВАЗ, припаркованного на стоянке, подошел нетрезвый незнакомец и, угрожая осколком стекла от разбитой бутылки, завладел авто", – сказали в МВД.

Там также уточнили, что в Бобруйске и пяти районах Могилевской области, а также в Жлобинском и Рогачевском районах Гомельщины был введен план "Перехват".

Инспекторы ГАИ заметили угнанную машину спустя два часа в Жлобине. Мужчина, который бал за рулем, попытался скрыться от правоохранителей, однако сделать этого не смог – авто врезалось в световую опору.

Злоумышленник, ранее неоднократно судимый 42-летний могилевчанин, был задержан, в отношении него по факту разбоя возбудили дело.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За два часа злоумышленник сумел на авто добраться из Бобруйска в Жлобин, где его и нашли инспекторы ГАИ.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
На БМЗ остановлена сталеплавильная печь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика