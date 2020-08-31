На БМЗ остановлена сталеплавильная печь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Работа дуговой сталеплавильной печи № 2 в первом цеху была остановлена в ночь с 30 на 31 августа на Белорусском металлургическом заводе из-за выхода из строя оборудования.

"Причины неисправности устанавливаются, пострадавших нет", – говорится в сообщении БМЗ.

Известно, что в настоящее время в восстановлении оборудования задействованы сотрудники ремонтных служб жлобинского предприятия.

"Будет проведен комплекс ремонтных работ, которые были запланированы на осень текущего года", – уточнили на заводе.

На БМЗ отметили, что остальные две печи – первая и третья – продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, 17 августа на БМЗ сотрудниками предприятия в результате забастовки были остановлены все три печи завода. Вице-премьер Беларуси Юрий Назаров оценил ущерб от остановки печей в 1,5 миллиона рублей.