|
На БМЗ остановлена сталеплавильная печь
31.08.2020 16:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Работа дуговой сталеплавильной печи № 2 в первом цеху была остановлена в ночь с 30 на 31 августа на Белорусском металлургическом заводе из-за выхода из строя оборудования.
© Photo : Артем Кибраль
"Причины неисправности устанавливаются, пострадавших нет", – говорится в сообщении БМЗ.
Известно, что в настоящее время в восстановлении оборудования задействованы сотрудники ремонтных служб жлобинского предприятия.
"Будет проведен комплекс ремонтных работ, которые были запланированы на осень текущего года", – уточнили на заводе.
На БМЗ отметили, что остальные две печи – первая и третья – продолжают работать в штатном режиме.
Напомним, 17 августа на БМЗ сотрудниками предприятия в результате забастовки были остановлены все три печи завода. Вице-премьер Беларуси Юрий Назаров оценил ущерб от остановки печей в 1,5 миллиона рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа дуговой печи № 2 два на Белорусском металлургическом заводе остановлена из-за выхода из строя газового оборудования.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)