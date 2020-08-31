|
После столкновений на протестах в госпитале остаются 28 милиционеров
31.08.2020 17:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. В Беларуси в ходе протестов после президентских выборов пострадал 131 сотрудник правоохранительных органов, сообщил в интервью каналу RT заявил глава МВД республики Юрий Караев.
"Сто тридцать один человек на данный момент пострадавшие, из них 28 в госпитале по-прежнему", – сказал он.
По словам главы МВД, он лично посетил трех пострадавших, которые получили тяжелые переломы ног в результате наездов машин.
Напомним,
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам главы МВД, он лично посетил трех пострадавших, которые получили тяжелые переломы ног в результате наездов машин.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)