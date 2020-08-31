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После столкновений на протестах в госпитале остаются 28 милиционеров

31.08.2020 17:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. В Беларуси в ходе протестов после президентских выборов пострадал 131 сотрудник правоохранительных органов, сообщил в интервью каналу RT заявил глава МВД республики Юрий Караев.

"Сто тридцать один человек на данный момент пострадавшие, из них 28 в госпитале по-прежнему", – сказал он.

По словам главы МВД, он лично посетил трех пострадавших, которые получили тяжелые переломы ног в результате наездов машин.

Напомним, протесты начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых по официальным данным ЦИК победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками, в общей сложности были задержаны порядка 7 тысяч человек, многие пострадали. Однако позднее протесты приобрели мирный характер. Сторонники действующего президента также стали проводить акции в его поддержку по всей стране.

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Теги: Минск
 
 
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По словам главы МВД, он лично посетил трех пострадавших, которые получили тяжелые переломы ног в результате наездов машин.
 
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