Футболист Козека отпущен из РУВД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Футболист ФК "Крумкачы" Сергей Козека отпущен из Ленинского РУВД Минска, сообщила Sputnik в понедельник вечером официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Да, он отпущен (из РУВД)", – подтвердила она.

Второй задержанный во время акции протеста футболист клуба Павел Рассолько продолжает находиться под стражей. В ГУВД добавили, что оба спортсмена продолжают являться подозреваемыми по уголовному делу. При этом в СК и ГУВД пока не сообщают статью Уголовного кодекса, по которой дело возбудили.

В свою очередь в пресс-службе ФК "Крумкачы" Sputnik сообщили, что Козека был доставлен в 4-ю городскую клиническую больницу с переломом позвонка. Сообщалось, что он как минимум месяц должен находиться в стационаре и придерживаться постельного режима. Факт госпитализации Sputnik подтвердил и Минздрав .

Как ранее сообщил пресс-секретаря ФК Сергей Южик, оба футболиста возвращались с тренировки 30 августа по проспекту Независимости, где произошло нападение на служебный автомобиль милиции без номерных и опознавательных знаков. Сообщалось, что спортсмены не участвовали в драке, но были задержаны . В дальнейшем футболиста Козеку доставили из РУВД в больницу. По сведениям ФК, у него был сломан третий позвонок и травмированы почки. Рассолько получил менее тяжелые травмы и остался в РУВД.