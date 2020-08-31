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Футболист Козека отпущен из РУВД
31.08.2020 18:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Футболист ФК "Крумкачы" Сергей Козека отпущен из Ленинского РУВД Минска, сообщила Sputnik в понедельник вечером официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Да, он отпущен (из РУВД)", – подтвердила она.
Второй задержанный во время акции протеста футболист клуба Павел Рассолько продолжает находиться под стражей. В ГУВД добавили, что оба спортсмена продолжают являться подозреваемыми по уголовному делу. При этом в СК и ГУВД пока не сообщают статью Уголовного кодекса, по которой дело возбудили.
В свою очередь в пресс-службе ФК "Крумкачы" Sputnik сообщили, что Козека был доставлен в 4-ю городскую клиническую больницу с переломом позвонка. Сообщалось, что он как минимум месяц должен находиться в стационаре и придерживаться постельного режима. Факт госпитализации Sputnik
Как ранее сообщил пресс-секретаря ФК Сергей Южик, оба футболиста возвращались с тренировки 30 августа по проспекту Независимости, где произошло нападение на служебный автомобиль милиции без номерных и опознавательных знаков. Сообщалось, что спортсмены не участвовали в драке,
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По официальным данным, задержанный во время акции протеста спортсмен продолжает быть подозреваемым по уголовному делу.
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