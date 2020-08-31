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Митрополит Кондрусевич вернулся в Польшу
31.08.2020 18:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которому пограничники
"В Минск возвращается только епархиальная машина, на которой передвигается митрополит. Причину, по которой не впустили гражданина республики Беларусь, не обращая внимания на его титул и заслуги, нам не назвали", - отметил собеседник.
В связи с этим католическая церковь готовит официальные запросы в Госпогранкомитет и МВД с требованием разъяснить причины отказа во въезде митрополиту Кондрусевичу.
По словам пресс-секретаря, обращение готовит и сам архиеписком. Напомним, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич не смог въехать сегодня из Польши в Беларусь через пункт пропуска "Брузги".
В последнее время Кондрусевич неоднократно высказывался
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Госпогранкомитет по-прежнему не комментирует причину отказа во въезде главе католической церкви. Католики готовят официальные обращения в ГПК и МВД.
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