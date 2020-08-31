Митрополит Кондрусевич вернулся в Польшу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которому пограничники отказали во въезде в Беларусь , вернулся в Польшу, сообщил Sputnik пресс-секретарь конференции католических епископов Беларуси ксендз Юрий Санько.

"В Минск возвращается только епархиальная машина, на которой передвигается митрополит. Причину, по которой не впустили гражданина республики Беларусь, не обращая внимания на его титул и заслуги, нам не назвали", - отметил собеседник.

В связи с этим католическая церковь готовит официальные запросы в Госпогранкомитет и МВД с требованием разъяснить причины отказа во въезде митрополиту Кондрусевичу.

По словам пресс-секретаря, обращение готовит и сам архиеписком. Напомним, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич не смог въехать сегодня из Польши в Беларусь через пункт пропуска "Брузги".

В последнее время Кондрусевич неоднократно высказывался о ситуации в стране после выборов , указывая на неадекватные и противоправные действия силовых структур и призывал прекратить насилие.