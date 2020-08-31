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В Гродненской области пропал 17-летний подросток. Его ищут уже две недели
Источник материала: Tut.by
Милиция и родные разыскивают 17-летнего подростка, который еще 16 августа ушел из дома и до сих пор не вернулся. Подробности
Пропал Андрей Жамойть, который живет в городе Ошмяны. По данным милиции, его видели в Барановичах (Брестская область). Ранее подросток уже уходил из дома.
Приметы: на вид 17 лет, рост 175−180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, на левой брови имеется шрам. Был одет: синие шорты, майка, черные кроссовки.
Всех, кому известно о местонахождении подростка, просят позвонить в Ошмянский РОВД по телефону 8 (01593) 4−45−45 или на общий номер 102.
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Его ищут уже две недели. Последний раз парня видели в Барановичах.
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