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В Борисовском районе 10-летних детей засыпало песком: один погиб, второй - в больнице

31.08.2020 19:25 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 31 августа в Борисовском районе двое детей оказались под завалом песка. Одного мальчика успели спасти, второй погиб. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

По данным следствия, трое 10-летних мальчиков играли возле котлована, образованного после забора песка. Когда двое детей находились в яме, обрушился грунт.

Прибывшие спасатели извлекли детей: один мальчик погиб, второй доставлен в больницу. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

 
 
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