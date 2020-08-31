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Двух детей засыпало песком в Борисовском районе, один погиб

31.08.2020 19:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Десятилетний ребенок погиб в Борисовском районе в результате обрушения песка в котловане, сообщил Следственный комитет Беларуси.

© Photo : СК РБ
Трагедия под Ошмянами: двух мальчиков засыпало песком в котловане

Инцидент произошел днем в понедельник 31 августа, когда трое мальчиков играли возле ямы, из которой местные жители брали песок для хозяйственных нужд.

"Когда в процессе игры двое из них находились в яме, произошло обрушение грунта. Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли детей из котлована", – сказали в комитете.

По информации СК, один из мальчиков погиб, второго доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время следователи находится на месте ЧП, обстоятельства трагедии устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Трое десятилетних мальчиков играли возле ямы, из которой местные жители брали песок для хозяйственных нужд.
 
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В Борисовском районе 10-летних детей засыпало песком: один погиб, второй - в больнице
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