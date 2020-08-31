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Двух детей засыпало песком в Борисовском районе, один погиб
31.08.2020 19:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Десятилетний ребенок погиб в Борисовском районе в результате обрушения песка в котловане, сообщил Следственный комитет Беларуси.
Инцидент произошел днем в понедельник 31 августа, когда трое мальчиков играли возле ямы, из которой местные жители брали песок для хозяйственных нужд.
"Когда в процессе игры двое из них находились в яме, произошло обрушение грунта. Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли детей из котлована", – сказали в комитете.
По информации СК, один из мальчиков погиб, второго доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
В настоящее время следователи находится на месте ЧП, обстоятельства трагедии устанавливаются.
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Трое десятилетних мальчиков играли возле ямы, из которой местные жители брали песок для хозяйственных нужд.
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