Двух детей засыпало песком в Борисовском районе, один погиб

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Десятилетний ребенок погиб в Борисовском районе в результате обрушения песка в котловане, сообщил Следственный комитет Беларуси.

Инцидент произошел днем в понедельник 31 августа, когда трое мальчиков играли возле ямы, из которой местные жители брали песок для хозяйственных нужд.

"Когда в процессе игры двое из них находились в яме, произошло обрушение грунта. Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли детей из котлована", – сказали в комитете.

По информации СК, один из мальчиков погиб, второго доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время следователи находится на месте ЧП, обстоятельства трагедии устанавливаются.