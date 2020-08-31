Уволен посол Беларуси в Испании, выступавший за пересчет голосов на выборах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Дипломат Павел Пустовой лишился должности Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Испании, сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ президент Александр Лукашенко подписал в понедельник 31 августа.

Согласно документу Пустовой больше не является послом республики в Испании, а также постоянным представителем Беларуси при Всемирной туристской организации.

Кроме того, он лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посланника первого класса с формулировкой "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Напомним, в середине августа Пустовой сделал заявление , в котором призвал провести пересчет голосов на выборах и расследовать случаи избиения демонстрантов.

Это уже второй белорусский дипломат, который лишился работы из-за своих политических взглядов: 24 августа был освобожден от должности Игорь Лещеня , который был послом в Словакии. Во время протестов в Беларуси Лещеня записал видеообращение , в котором осудил жесткие действия силовиков и поддержал протестующих. После этого он написал заявление на отставку.

После выборов президента , на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, в Беларуси начались протестные акции . Первоначально люди были не согласны с озвученным результатом, по которому за действующего президента проголосовало более 80% избирателей. После того, как первые акции были жестко подавлены, люди стали выходить на улицы еще и с требованием прекратить насилие. Ряд стран объявил о непризнании итогов белорусских выборов, некоторые страны – участницы ЕС заявили о введении точечных санкций в отношении лиц, по их мнению, ответственных за фальсификацию результатов выборов и насилие в послевыборные дни. О намерение ввести санкции заявляли и органы ЕС.