ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уволен посол Беларуси в Испании, выступавший за пересчет голосов на выборах

01.09.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Дипломат Павел Пустовой лишился должности Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Испании, сообщила пресс-служба главы государства.

© Photo : Посольство Беларуси в Словакии
Посол Беларуси в Словакии освобожден от должности

Соответствующий указ президент Александр Лукашенко подписал в понедельник 31 августа.

Согласно документу Пустовой больше не является послом республики в Испании, а также постоянным представителем Беларуси при Всемирной туристской организации.

Кроме того, он лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посланника первого класса с формулировкой "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Напомним, в середине августа Пустовой сделал заявление, в котором призвал провести пересчет голосов на выборах и расследовать случаи избиения демонстрантов.

Это уже второй белорусский дипломат, который лишился работы из-за своих политических взглядов: 24 августа был освобожден от должности Игорь Лещеня, который был послом в Словакии. Во время протестов в Беларуси Лещеня записал видеообращение, в котором осудил жесткие действия силовиков и поддержал протестующих. После этого он написал заявление на отставку.

После выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, в Беларуси начались протестные акции. Первоначально люди были не согласны с озвученным результатом, по которому за действующего президента проголосовало более 80% избирателей. После того, как первые акции были жестко подавлены, люди стали выходить на улицы еще и с требованием прекратить насилие. Ряд стран объявил о непризнании итогов белорусских выборов, некоторые страны – участницы ЕС заявили о введении точечных санкций в отношении лиц, по их мнению, ответственных за фальсификацию результатов выборов и насилие в послевыборные дни. О намерение ввести санкции заявляли и органы ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В середине августа Пустовой сделал заявление, в котором призвал провести пересчет голосов на выборах и расследовать случаи избиения демонстрантов.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Двух детей засыпало песком в Борисовском районе, один погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика