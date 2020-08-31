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Уволен посол Беларуси в Испании, выступавший за пересчет голосов на выборах
01.09.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Дипломат Павел Пустовой лишился должности Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Испании, сообщила пресс-служба главы государства.
© Photo : Посольство Беларуси в Словакии
Соответствующий указ президент Александр Лукашенко подписал в понедельник 31 августа.
Согласно документу Пустовой больше не является послом республики в Испании, а также постоянным представителем Беларуси при Всемирной туристской организации.
Кроме того, он лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посланника первого класса с формулировкой "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".
Напомним, в середине августа Пустовой сделал
Это уже второй белорусский дипломат, который лишился работы из-за своих политических взглядов: 24 августа был освобожден от должности
После
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В середине августа Пустовой сделал заявление, в котором призвал провести пересчет голосов на выборах и расследовать случаи избиения демонстрантов.
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