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Ехавший из Беларуси поезд с бензином пытались подорвать в Украине

01.09.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Служба безопасности Украины расследует факт взрыва на железнодорожном пути в Житомирской области, по которому двигался состав с белорусским бензином и дизтопливом, сообщила пресс-служба СБУ.

© Sputnik / РИА Новости
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По данным СБУ, состав из 64 вагонов с топливом ехал из белорусского поселка Барабары в украинский город Коростень.

Когда он проезжал перегон Сокорики – Бехи, произошел взрыв, в результате которого были деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. В результате ЧП жертв нет.

"На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБ Украины и Национальной полиции в Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы", – сказали в СБУ.

В службе отметили, что произошедшее расценивается как террористический акт. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

 
Теги: Минск
 
 
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В СБУ произошедшее на железной дороге назвали террористическим актом, по факту уже возбуждено уголовное дело.
 
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