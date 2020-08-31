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Ехавший из Беларуси поезд с бензином пытались подорвать в Украине
01.09.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Служба безопасности Украины расследует факт взрыва на железнодорожном пути в Житомирской области, по которому двигался состав с белорусским бензином и дизтопливом, сообщила пресс-служба СБУ.
© Sputnik / РИА Новости
По данным СБУ, состав из 64 вагонов с топливом ехал из белорусского поселка Барабары в украинский город Коростень.
Когда он проезжал перегон Сокорики – Бехи, произошел взрыв, в результате которого были деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. В результате ЧП жертв нет.
"На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБ Украины и Национальной полиции в Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы", – сказали в СБУ.
В службе отметили, что произошедшее расценивается как террористический акт. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
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В СБУ произошедшее на железной дороге назвали террористическим актом, по факту уже возбуждено уголовное дело.
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