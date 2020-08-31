Ехавший из Беларуси поезд с бензином пытались подорвать в Украине

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Служба безопасности Украины расследует факт взрыва на железнодорожном пути в Житомирской области, по которому двигался состав с белорусским бензином и дизтопливом, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, состав из 64 вагонов с топливом ехал из белорусского поселка Барабары в украинский город Коростень.

Когда он проезжал перегон Сокорики – Бехи, произошел взрыв, в результате которого были деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. В результате ЧП жертв нет.

"На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБ Украины и Национальной полиции в Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы", – сказали в СБУ.

В службе отметили, что произошедшее расценивается как террористический акт. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.